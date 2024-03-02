Mısır: Ateşkes görüşmeleri yarın Kahire'de başlıyor

Mısırlı yetkililer, Gazze'de ateşkese yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Mısırlı güvenlik kaynakları, ateşkes müzakerelerinin, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacağını duyurdu.

Tarafların Gazze'deki ateşkesin süresi, rehine ve tutukluların serbest bırakılması konularında anlaşmaya vardığını belirten kaynaklar, anlaşmanın tamamlanabilmesi için İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi ve bölge sakinlerinin geri dönmesi konusunda bir mutabakata varılması gerektiğini ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Ramazan'a kadar bir ateşkese varmayı umduklarını" söylemişti.