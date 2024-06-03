Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den yeni hükümeti kurma talimatı

Mısır Başbakanı Abdülfettah Sisi, kabinesinin istifasını veren Başbakan Mustafa Madbuli'yi yeni bir hükümet kurmak üzere yeniden atadı.



Açıklama Mısır Cumhurbaşkanlığı makamından yapıldı. Sisi, geçen yıl gerçekleşen seçimleri kazanarak üçüncü dönemde de Cumhurbaşkanı seçilmişti.



Seçimlerde, Sisi'nin karşısında hiçbiri yüksek profilli olmayan üç aday daha yarışmıştı. Eski Genelkurmay Başkanı Sisi, Muhammed Mursi'yi darbeyle devirmesinden bir yıl sonra, 2014'te yapılan seçimlerde başkan seçilmişti.

