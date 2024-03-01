Mısır: Gazze'de Ramazan'dan önce ateşkes umuyoruz

Antalya Diploması Forumu'na katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Katar'ın girişimiyle süren ateşkes görüşmelerden umutlu olduğunu söyledi.



Bakan,Ramazan'dan önce Gazze'deki savaşın durdurulmasından umutlu olduğunu söyleyerek, "Düşmanlıkların sona ermesine ve rehine değişimine ulaşacağımız konusunda umutluyuz. Ramazan başlamadan önce başarılı olmak için sınırlı zamanımımız olduğunun herkes farkında" dedi.



Shoukry, ateşkesin Ramazan'dan önce gerçekleşmesini uman tek lider değil.



Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'da pazartesi gününden önce bir ateşkes sağlanacağını umduğunu söylemişti. Son yaşanan yardım bekleyen sivillere ateş açılması olayından sonra ise bunun mümkün olmadığını açıklamıştı.



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