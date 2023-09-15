Mısır, Sudan'a komşu ülkeleri toplantıya çağıracak

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.



Görüşmede Şukri, "Mısır'ın gelecek hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarının oturum aralarında Sudan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarını toplantıya çağıracağını" söyledi.



Blinken ise ABD-Mısır ilişkilerinin güçlü ve stratejik olmasının yanı sıra hem ikili hem de bölgesel ve uluslararası düzeyde her bir taraf için önemli olduğunu vurguladı.



İki bakan, ABD ile Mısır arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi ve bir sonraki aşamada daha geniş ufuklara taşımayı arzuladıklarını dile getirdi.



SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.



HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.