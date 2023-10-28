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Mısır'da katliam gibi kaza: 32 ölü, 63 yaralı

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da katliam gibi kaza: 32 ölü, 63 yaralı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi en-Natrun bölgesi yakınlarında, Kahire-İskenderiye çöl yolu üzerinde yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın karıştığı bir meydana geldi.

Kaza sonrası araçlardan bazıları alev aldı.

İlk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, El-Buhayra ilindeki hastanelere hazırlık durumunun artırılması talimatı verildi

Mısır merkezli "Mısri el-Yevm" gazetesi, kazaya yoğun sis ve olumsuz hava şartlarının neden olduğunu belirtti.

Devlete ait "Ahbar el-Yevm" gazetesinin haberinde de "İskenderiye çöl yolunda çok sayıda aracın çarpışması sonucu korkunç bir kazanın meydana geldiği ve büyük bir yangın çıktığı" ifade edildi.

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