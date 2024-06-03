Mısır'dan ateşkes açıklaması: Hamas kabul etti, İsrail'i bekliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi açıkladı. Ateşkes görüşmelerinde aracı ülkelerden olan Mısır, tarafların öneriye yanıtı hakkında açıklamada bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Hamas'ın teklife sıcak baktığını aktardı.

Mısır'dan ateşkes açıklaması: Hamas kabul etti, İsrail'i bekliyoruz

'de ateşkes çıkmazında çözüme henüz varılamadı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen cuma, kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi açıkladı.

Ateşkes planı; ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesine giden yolun kurulmasını içeriyor.

Teklifin açıklanmasının ardından gözler tarafların vereceği yanıta çevrildi.

Ateşkes görüşmelerinin aracı ülkelerinden 'ın Dışişleri Bakanı Samih Şükri ateşkes teklifi ve tarafların yanıtı hakkında açıklama yaptı.

"HAMAS SICAK BAKIYOR, SIRA İSRAİL'DE"

Şükri ateşkes teklifinin kabul edilmesi hakkında, "Hamas, Biden tarafından sunulan öneriye karşı olumlu olduklarını söyledi, şimdi İsrail'i bekliyoruz" diye konuştu.

Şükri ayrıca Mısır'ın, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta sınır kapısının kontrolünü eline geçirmesini kabul etmediğini söyledi.

Sınır kapısında Filistin yönetimi sağlanmadan geçişlerin devam etmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

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