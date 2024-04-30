MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Somali'nin başkenti Mogadişu'yu ziyaretinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın, Mogadişu'yu ziyaret ederek, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) Başkanı Abdullahi Mohamed Ali ile Somali Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Güvenlik ve istihbarat alanlarında Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele çabalarının ele alındığı görüşmede, bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve Türkiye ile Somali arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görüşmede, Somali hükümetinin, terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularında iki ülke arasındaki işbirliğine öncelik verdiğini vurguladı.

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