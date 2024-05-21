Nijerya’da silahlı saldırı: 42 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki yerleşim bölgesine silahlı saldırdı düzenlendi. Saldırıda en az 42 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Nijerya’da silahlı saldırı: 42 ölü

’nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesinde dün akşam motosikletli ve silahlı saldırganlar yerleşim bölgelerine baskın düzenledi.

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklama göre sivillere ateş açan saldırganlar, çok sayıda evi ise kundakladı. Açıklamada, saldırı sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırının meydana geldiği Wase'de kurşun ve maden yatakları bulunduğu biliniyor.

Nijerya'da askeri üsse saldırı: 5 asker öldü

Nijerya'da askeri üsse saldırı: 5 asker öldü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

BM duyurdu: Refah'ta gıda dağıtımı durduruldu

BM duyurdu: Refah'ta gıda dağıtımı durduruldu

İsrail, AP haber ajansının ekipmanlarına el koydu

İsrail, AP haber ajansının ekipmanlarına el koydu

Londra'dan Singapur'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu öldü

Londra'dan Singapur'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu öldü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Kral iyi,endişelenecek bir durum yok

Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Kral iyi,endişelenecek bir durum yok

The Guardian: İsrail askeri, Gazze'ye giden yardımlar tahrip edilsin diye kamyonların yerini bildiriyor

The Guardian: İsrail askeri, Gazze'ye giden yardımlar tahrip edilsin diye kamyonların yerini bildiriyor

Biden: Gazze'de yaşananlar soykırım değil

Biden: Gazze'de yaşananlar soykırım değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...