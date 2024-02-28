Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi

Rusya'nın desteklediği, Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester yetkilileri, hükümetin ekonomik baskılarından kendilerini koruması için Rusya'dan yardım istedi.

Ayrılıkçı hükümetteki birkaç bakanın da katıldığı "tüm düzeylerin milletvekillerinin kongresi", Transdinyester'in Moldova'dan gelen artan baskısına karşı korunması için Rusya Federasyonu Konseyi ve Rusya Devlet Duması'na başvurulması kararını kabul etti.



Ukrayna'nın doğusundaki savaşın etkilediği sınır komşusu olan tanınmayan devlet, Moskova'nın desteğiyle, Kişinev hükümetinden bağımsızlık sağladı ve binlerce askerini burada konuşlandırdı.



Moldova hükümeti, bu yıl Transdinyester'deki şirketlerin Moldova bütçesine ithalat vergisi ödemesini gerektiren gümrük düzenlemeleri getirdi.