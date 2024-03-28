Moskova'da terör saldırısı: İki şüpheliden tutuklama kararına itiraz

22 Mart 2024 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da son 20 yılın en kanlı terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 143 kişi hayatını kaybetti. Yüze yakın kişi ise hala kayıp olarak aranıyor.



Saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen şüpheliler aynı gün içinde tutuklanarak yargıya teslim edildi. Rus yetkililer saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.



Rus devlet haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre, geçen hafta Moskova konser salonu saldırısına karıştıkları şüphesiyle gözaltına alınan sekiz şüpheliden ikisi olan Aminchon Islomov ve babası Isroil Islomov, duruşma öncesinde tutukluluklarına itiraz etti.



Amirchon ve Dilovar kardeşler ile Tacikistan yerlisi olan babaları Isroil'den oluşan Islomov ailesinin, Crocus Belediye Binası'na saldırıp en az 143 kişiyi öldürmekle suçlanan dört Tacik vatandaşına yardım ettiğinden şüpheleniliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin