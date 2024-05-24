Moskova'daki terör saldırısı: "Ukrayna istihbaratının parmağı var"

22 Mart 2024 akşamı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 143 kişi yaşamını yitirirken sorumluluğu DAEŞ üstlendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) kanlı saldırıda Ukrayna askeri istihbaratının parmağının olduğunu iddia etti.

Moskova'daki terör saldırısı: "Ukrayna istihbaratının parmağı var"

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov, Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna iki ay önce düzenlenen kanlı saldırıda askeri istihbaratının parmağının olduğunu belirtti.

22 Mart Cuma gecesi Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall adlı konser salonuna dört silahlı saldırganın düzenlediği saldırıda 140'tan fazla kişi hayatını kaybederken, saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.

Rusya daha önce de bu tür iddialarda bulunurken, Bortnikov iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı.

"UKRAYNA İSTİHBARATI DOĞRUDAN İLGİLİ"

Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor fakat Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıyla doğrudan ilgili olduğunu şimdiden söylemenin bir sakıncası yok" dedi.

Bortnikov ayrıca NATO'yu "Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afganistan'dan uluslararası örgütlerine mensup paralı asker ve militanların" Rus güçlerine karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya geçişini kolaylaştırmakla suçladı.

UKRAYNA İDDİALARI REDDEDİYOR

DAEŞ konser salonu saldırısını üstlenmiş ve ABD'li yetkililer saldırının örgütün Afganistan kolu Horasan tarafından gerçekleştirildiğini gösteren istihbarata sahip olduklarını söylemişti. Ukrayna saldırı ile bir ilgisi olduğunu defalarca reddetti.

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