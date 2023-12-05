Mozambik'teki kolera salgınında 2 haftada 1100 yeni vaka tespit edildi

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına dair son verileri paylaştı.



Mozambik'in kuzeyindeki salgında son iki haftada 1100 kişide kolera vakası tespit edildiği, 2 kişinin de salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Öte yandan ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede de salgın riski olduğunun altı çizildi.



Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını nedeniyle şimdiye kadar 153 kişi öldü, 40 binden fazla vaka kaydedildi.

KOLERA NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Kolera, Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır.



Kolera, kalabalık ortamlarda yaşayan savaş, yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen topluluklarda kolayca yayılıp ölümlere yol açabilmektedir.

KOLERA NASIL BULAŞIR?

Kolera, enfeksiyon oluşturabilecek miktardaki kolera etkeninin ağızdan alınmasıyla bulaşır. Enfeksiyon genellikle dışkı karışmış sular aracılığı ile bulaşmaktadır.



Bulaşma, bu suyun doğrudan içilmesiyle ya da bulaştığı yiyeceklerin yenmesi ile gerçekleşir. Hastalık bulaşmış kişilerin kirli elleriyle temas eden yiyecekler de hastalığı bulaştırabilir.