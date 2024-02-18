MSB, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 72. yılını kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 72'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin NATO’ya katılışının 72’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz İttifaka dâhil olduğu günden bu yana üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak Türkiye, İttifakın merkezinde yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Türkiye'nin, NATO Kara Komutanlığına ve NATO kuvvet yapısındaki yüksek hazırlık seviyeli kara kuvveti karargâhından biri olan NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargâhı’na da (3’üncü Kolordu Komutanlığı) ev sahipliği yaptığı belirtildi.



Bakanlık, "Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO’ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir" diye ekledi.

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