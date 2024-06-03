Myanmar'da zorunlu askerlik: Binlerce erkek Tayland'a kaçtı

Myanmar ordusu, 60 bin kişiyi askere almayı hedeflediğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından on binlerce kişi Tayland'a doğru yola çıktı.



Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün açıklamasına göre, mart ayında Myanmar'dan Tayland'a 120 bin kişi kaçtı. Kaçan kişilerden yaklaşık yüzde 60'ının yanlarında hiçbir belge götürmediği aktarıldı.



Şubat ayında yapılan zorunlu askerlik duyurusunun ardından elçiliklerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Ülkenin dört bir yanındaki fabrika ve şirketlerde çalışanların bir kısmı adeta ortadan kayboldu. Daha sonra bu kişilerin Tayland'a kaçtığı ortaya çıktı.

KAÇAKLAR GERİ GÖNDERİLDİ



Tayland ise kaçak girişlere engel olmak için sınır devriyelerini artırdı. Sınırda veya içeride yakalanan kayıt dışı göçmenler ise Myanmar'a geri gönderildi.



Taylandlı yetkililer kaçak giriş sayılarına ilişkin bilgi paylaşmayı reddetti. Bangkok yönetimi, Myanmar'daki cuntanın baskısıyla hareket etmediklerini savundu.



Tayland'a kayıtdışı giren genç Myanmarlıların belgeleri olmadığı için okula gidemediğine ve resmi iş bulamadığına dikkat çekildi, çoğunun deniz ürünü ya da hazır giyim fabrikalarında kaçak çalıştığı belirtildi.

14 MİLYON ASKERLİĞE ELVERİŞLİ VATANDAŞ



2021'deki darbenin ardından silahlı direnişle karşılaşan ve ülke topraklarının neredeyse yarısının kontrolünü direniş gruplarına kaptıran cunta, yılda 60 bin kişiyi orduya almayı planlıyor.



Seferberlik kapsamında 18-35 yaşındaki erkeklerle 18-27 yaşındaki kadınların iki yıl süreyle askere alınacağı duyurulmuştu.



Myanmar ordusu, 7,7 milyonu kadın olmak üzere toplam 14 milyon askerliğe elverişli yurttaş bulunduğunu açıklamıştı.