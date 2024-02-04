Namibya Cumhurbaşkanı Geingob hayatını kaybetti

Afrika kıtasının güney batısında yer alan Namibya'da Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.



Cumhurbaşkanı ofisinden yapılan açıklamaya göre Geingob, pazar günü tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Yapılan paylaşımda Lady Pohamba Hastanesi'ndeki sağlık ekibinin elinden geleni yaptığı belirtildi.



82 yaşındaki Geingob, kanser tedavisi görüyordu.



Namibya'nın Başkan Vekili Angolo Mbumba ise Bakanlar Kurulu'nun gerekli düzenlemeleri yapmak üzere derhal toplanacağını bildirdi.



2015'ten bu yana Namibya Cumhurbaşkanı olan Geingob, bu yıl görevdeki ikinci ve son dönemini tamamlayacaktı. Geingob'un 2014 yılında prostat kanserini atlattığını açıklamıştı.



Namibya kasım ayında yeni liderini seçmek üzere seçimlere gidecek.

