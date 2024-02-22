NATO Genel Sekreteri kim olacak? Stoltenberg'in halefi Rutte'mi?

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya...
NATO ülkeleri birer birer, Genel Sekreterlik görevi için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye desteğini açıkladı.
Rutte'nin, ekimde Jens Stoltenberg'in yerine NATO Genel Sekreteri olması ihtimali güçlendi.
NATO Genel Sekreteri üye ülkeler arasında uzlaşmayla seçiliyor.
31 üye ülkenin desteği ya da en azından hiçbir üye ülkenin karşı çıkmaması gerekiyor.
57 yaşındaki Rutte, NATO Genel Sekreterliği için kasımdan bu yana kampanya yürütüyor. Diplomatik kaynaklara göre üye ülkelerden üçte ikisi Rutte'ye destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği özellikle önem taşıyor. Teamüle göre Avrupa'dan bir isim seçiliyor ama ABD'nin o ismi desteklemesi gerekiyor.
ABD RUTTE'Yİ DESTEKLİYOR
Amerikalı bir yetkili, Başkan Joe Biden'ın, Rutte'nin adaylığına güçlü destek verdiğini söyledi. Rutte'nin, ittifakın öneminin son derece farkında olduğunu belirtti. Hollanda Başbakanı'nı "iletişim becerisi gelişmiş doğal bir lider" olarak tanımladı. Bu açıklamanın ardından Fransa ve Almanya'dan da destek açıklaması geldi. Art arda gelen destek açıklamalarına rağmen diplomatlar henüz uzlaşma sağlanmadığına dikkat çekti. Baltık ülkelerinin Rutte'nin adaylığını destekleyip desteklemeyeceği ise bilinmiyor.
TÜRKİYE'NİN TERCİHİ NE YÖNDE OLACAK?
Avrupalı diplomatlar Türkiye ve Macaristan'ın da henüz pozisyonunu açıklamadığını belirtti. Amerikan Politico dergisine göre Ankara, Rutte'nin ittifak içerisindeki AB ülkelerini kayıracağından endişeli. Haberde, Türkiye'nin Rutte'yi desteklemeden önce bu konuda güvence istediği belirtildi. Türkiye, Rutte'nin başbakanlığı döneminde Hollanda ile bazı sorunlar yaşamıştı. 2017'deki anayasa referandumunda Türk siyasetçilerin Hollanda'da miting yapmasına izin verilmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rutte arasında polemik yaşanmıştı.
RUTTE, ÜLKESİNDE "TEFLON MARK" OLARAK ANILIYOR
Mark Rutte, Hollanda'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı oldu.
Eleştirileri ve skandalları savuşturmadaki becerisi nedeniyle ülkesinde "Teflon Mark" olarak anılan Rutte, Temmuz'da siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Hollanda'da 22 Kasım'daki seçim sonrası hala hükümet kurulamadığı için Rutte, Başbakanlık görevine devam ediyor.
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