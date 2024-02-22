NATO Genel Sekreteri kim olacak? Stoltenberg'in halefi Rutte'mi?

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya...



NATO ülkeleri birer birer, Genel Sekreterlik görevi için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye desteğini açıkladı.



Rutte'nin, ekimde Jens Stoltenberg'in yerine NATO Genel Sekreteri olması ihtimali güçlendi.



NATO Genel Sekreteri üye ülkeler arasında uzlaşmayla seçiliyor.

31 üye ülkenin desteği ya da en azından hiçbir üye ülkenin karşı çıkmaması gerekiyor.



57 yaşındaki Rutte, NATO Genel Sekreterliği için kasımdan bu yana kampanya yürütüyor. Diplomatik kaynaklara göre üye ülkelerden üçte ikisi Rutte'ye destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği özellikle önem taşıyor. Teamüle göre Avrupa'dan bir isim seçiliyor ama ABD'nin o ismi desteklemesi gerekiyor.

