NATO ilk kez Siber Savunma Konferansı düzenledi

Almanya’nın başkenti Berlin’de NATO tarafından ilk kez Siber Savunma Konferansı düzenledi. Konferansın açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Hepinizi bu ilk NATO Siber Savunma Konferansı’nda ağırlamaktan ve bunu Bakan Baerbock ile birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Günümüzde herhangi bir çatışmayı siber boyutu olmadan düşünmenin mümkün olmadığını ifade eden Stoltenberg, “Siber saldırılar en az kinetik saldırılar kadar zarar verici ve tehlikeli olabilmektedir. NATO'nun uzun yıllardır siber tehditleri çok ciddiye almasının nedeni de budur.” dedi.

NATO’nun eskiden hava, deniz ve kara olmak üzere üç askeri alanda yer aldığını belirten Stoltenberg, “Daha sonra siber tehditlerin ne kadar önemli olduğunu göstermek için siber alanı bağımsız bir askeri alan olarak ekledik.” dedi.



“BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN”

