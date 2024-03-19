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NATO şefinin Ermenistan ziyaretine Kremlin'den eleştiri

Kremlin, Putin'in mayıs ayında Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Gündeme dair açıklamasında NATO'nun Güney Kafkasya ziyaretini değerlendiren sözcü Peskov, "NATO'nun bölgedeki varlığını genişletme girişimlerinin istikrara katkıda bulunması pek mümkün değil" dedi.

NATO şefinin Ermenistan ziyaretine Kremlin'den eleştiri

Kremlin, bugün gündeme ilişkin yaptığı açıklamada şefi Jens Stoltenberg'in Güney Kafkasya ziyaretini değerlendirdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "NATO'nun Güney Kafkasya bölgesindeki varlığını genişletme girişimlerinin, istikrara katkıda bulunması pek mümkün değil" dedi.

Stoltenberg bugün 'a gitmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıklayan Kremlin, bu görüşmede birçok üst düzey temasın hazırlandığını belirtti. 

Peskov açıklamada, Avrupa Birliği'nin Rus tahılına gümrük vergisi getirme planına da değindi. Planla ilgili daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Peskov, Moskova'nın Financial Times'da yer alan vergi planı haberini haberini gördüğünü ancak 'nın tepkisi konusunda bir karar vermeden önce zaman çerçevesi ve diğer ayrıntıların netleşmesi gerektiğini söyledi.

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