NATO: Ukrayna'nın ABD'nin yardım paketine ihtiyacı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde ABD senatosundan geçen ancak Kongre'de durdurulan 60 milyar dolarlık yardım paketinin eninde sonunda onaylayacağına inandığını söyledi.



NATO yetkilileri daha önce Rusya'nın Avdiivka yakınlarında "önemli kazanımlar" elde ettiği konusunda uyarmıştı.



Genel sekreter perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, "ABD'nin şu ana kadar bir karar verememesinin zaten sonuçları oldu. Bu durum destek akışını etkiliyor. Bu, bir dereceye kadar, diğer müttefiklerden gelen desteğin artmasıyla telafi edilebilir" diye konuştu.



Bu haftanın başlarında ABD Senatosu, Ukrayna için 60 milyar dolar, İsrail için 14 milyar dolar ve diğer müttefikler için de belli bir miktar içeren bir dış yardım paketini kabul etti.



Ancak Trump'ı destekleyen Temsilciler Meclisi sözcüsü Mike Johnson paketin alt mecliste oylanmasına izin vermiyor.



Şimdiye kadar ABD, Ukrayna'ya 44,9 milyar dolar değerinde ekipman vererek askeri yardımın en büyük tedarikçisiydi.



Pentagon yetkilileri, Ocak ayının başlarında Kongre tarafından tahsis edilen önceki bütçeleri tükettikleri için artık Ukrayna'ya silah veya mühimmat veremeyeceklerini açıklamıştı.

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