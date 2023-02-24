NATO'dan açıklama: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı Mart ayında
SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.
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