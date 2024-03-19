Navalnaya: Hükümetin çalıntı paraları var ama Rusya'ya sevgisi yok

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Navalnaya, Rusya'da Vladimir Putin'in 87,28 oranındaki rekor oyla kazandığı devlet başkanlığı seçimlerini eleştirdi.

"Rusya seçimlerinin bir anlamı yok" diyen Navalnaya, "Putin'e Karşı Öğlen protestosuyla, dünyaya onun bizim başkanımız olmadığını gösterdik. Putin, Rusya'nın meşru başkanı değil" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Navalnaya, şu ifadeleri kullandı: "Bu hükümetin devasa evleri ve yatları, milyarlarca çalıntı parası, ordusu ve propagandası var ama asıl şeyden yoksun: Rusya'ya olan sevgi ve ülkemizi daha iyiye doğru değiştirme arzusu. Peki var mı? 17 Mart'ta saat 12'de gelmekten korkmayarak bunu kanıtladın."

Yulia Navalnaya, üç gün süren ve 17 Mart'ta sona eren seçimler için muhalifleri sandıklarda eylem yapmaya çağırmıştı.

"Putin'e Karşı Öğlen" başlığı ile yapılan protesto çağrısı ile seçimin son günü birçok oy verme merkezinde seçmenler, çeşitli eylemler gerçekleştirdi.

Kremlin ise dün, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, Navalnaya'nın "anavatandan koptuğunu" ve Rus "köklerini" kaybettiğini söyleyerek seçimler sırasında muhalefetin düzenlediği protestoları eleştirdi.