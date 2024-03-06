Nazi selamı veren İtalyan taraftar Münih'te gözaltına alındı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, Bayern Münih'in Lazio'yu konuk ettiği karşılaşma öncesinde, bir İtalyan taraftar gözaltına alındı.

Maçtan önce yaklaşık 100 Lazio taraftarı, Adolf Hitler'in Nazi Partisi'ni kurduğu Almanya'nın Münih kentindeki Hofbräuhaus birahanesine gitti.

Birahaneye polisin çağrılmasının ardından 18 yaşındaki bir İtalyan taraftar Hitler selamı verdiği için tutuklandı.

Münih polisi dün yaptığı açıklamada, İtalyan taraftarın faşist selamı verdiği için gözaltına alındığını ve kefalet ödemesinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

İtalyan medyası, Lazio taraftarlarının Münih'te bir birahanede toplandığını ve '"Duce! Duce! Duce!" (Eski İtalyan diktatör ve Hitler'in müttefiki Benito Mussolini için kullanılan bir terim" şeklinde slogan attığını yazdı.