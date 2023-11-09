Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Nihayetinde Batı Şeria ve Gazze'yi birleştiren bir yönetime ve daha önce de söylediğimiz gibi bir Filistin devletine ihtiyaç var." ifadelerinin sorulması üzerine Nebenzia, "Aslında yanlış kişiye bu soruyu soruyorsunuz." tepkisini verdi.

"ŞİMDİ ŞİDDETİ DURDURMA ZAMANI"



Nebenzia, "Şimdi Gazze'nin geleceğini konuşma zamanı değil. Şimdi şiddeti durdurma ve çok büyük ölçekte öldürülen sivillerin hayatını kurtarma zamanı." diye konuştu.



"Mevcut durumu kurtarmamız gerekir." diyen Nebenzia, henüz geleceği konuşmak için erken olduğuna işaret etti.



Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye ilişkin bir karar alma durumu olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Arka planda bazı gelişmeler oluyor ancak bunları paylaşabilecek durumda değilim." dedi.

