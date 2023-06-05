Nepal muhalefeti hükümeti ülkeyi Hindistan’a satmakla suçladı

Indian Express'in haberine göre, Nepal Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi, Rashtriya Prajatantra Partisi, Rashtriya Swatantra Partisi ve Nepal Mazdoor Kisan Partisinden oluşan muhalefet partilerinin temsilcileri, Başbakan Dahal’in Hindistan ziyaretinde Tarai bölgesindeki Hintlere vatandaşlık sözü verdiğini ileri sürerek hükümeti ülkeyi güney komşusuna satmakla suçladı.



Muhalefetin Temsilciler Meclisindeki üyeleri 4 Haziran’da yaptıkları itirazda, Dahal'in Yeni Delhi ziyareti öncesinde onaylanan Vatandaşlık Yasası’nın iptalini talep ederek Meclis Başkanı'ndan tüm işlemleri durdurmasını ve endişelerini gidermesi için Başbakan Dahal’i Meclise çağırmasını istedi.



Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi lideri Padam Giri açıklamasında, Dahal'in, Nepal’in ulusal çıkarlarını, Hindistan ile sınır anlaşmazlığını ve Yeni Delhi’nin yeni parlamentosunun duvarında yer alan ülkenin Lumbini ve Kapilvastu şehirlerini Hindistan’ın Akhand Bharat olarak adlandırdığı büyük Hindistan’ın bir parçası olarak gösteren resmini görmezden gelerek Hindistan’ı ziyaret ettiğini söyledi.



Nepal Üst Mahkemesinde Yargıç Manoj Kumar Sharma'dan oluşan heyet, Başbakan Dahal'ın Hindistan ziyaretinden birkaç saat önce, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'in onayladığı Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.



Muhalefet tarafından, Vatandaşlık Yasası’nın onaylanmasının Yeni Delhi'nin yaklaşık beş yıl önce Hindistan sınırında bulunan Tarai bölgesindeki Hintlere vatandaşlık verilmesi konusundaki talebi doğrultusunda gerçekleştiği düşünülüyor.



Uzmanlar ise Vatandaşlık Yasası’nın daha önceki Meclis tarafından bir önceki cumhurbaşkanına sunulduğunu ve iki kez reddedildiğini belirterek, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Poudel’in aynı yasayı onaylama yetkisinin olmadığını vurguluyor.



HİNDİSTAN-NEPAL SINIR ANLAŞMAZLIKLARI



Yeni Delhi yönetimi, Hindistan ile Nepal arasındaki tartışmalı 400 kilometrekarelik Kalapani bölgesinin Uttarakand eyaleti içerisinde yer aldığını, Nepal ise Dharchula bölgesi sınırlarında olduğunu savunuyor.



Nepal’in iddiasına rağmen Kalapani, Hindistan ile Çin arasında 1962’de yaşanan savaştan bu yana Hindistan'ın Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) tarafından yönetiliyor.



Hindistan, Nepal’in rızası olmadan tüm Kalapani’nin kendi topraklarında yer aldığını gösteren yeni haritasını geçen sene yayımlamıştı.



Nepal ise geçen haftalarda Hindistan’daki Lipulekh, Limpiyadhura ve Kalapani’nin içerisinde bulunduğu 300 kilometrekarelik dağlık araziyi, kendi sınırlarında gösteren bir harita yayımlamıştı.



Nepal'in Lumbini bölgesi ve Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti arasında bulunan 140 kilometrekarelik tartışmalı bölge Susta ise Nepal tarafından kontrol ediliyor.



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