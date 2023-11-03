Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem: 37 kişi öldü

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.



Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook'ta yaptığı paylaşımda ise depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.



Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtti.

37 KİŞİ ÖLDÜ



Yetkililer, depremde Rukum bölgesinde 20 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi. Jajarkot bölgesinde ise 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, dağlık bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.



Sabah saatlerinde ölü sayısının artmasının beklendiğine işaret eden yetkililer, çok sayıda köyle iletişimin kesildiğini kaydetti.



Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtü.