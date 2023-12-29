Nepal'de düşen uçak: Pilotlar elektriği kesti

Raporda ayrıca uçağın bakımının uygun şekilde yapıldığı, herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve kokpit ekibinin de ülkedeki Sivil Havacılık İdaresinin yönetmeliklerine göre seçildiği kaydedildi.

Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüş, 72 kişi hayatını kaybetmişti.



Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komisyon kurulmasına karar verirken, ülke genelinde 1 günlük "ulusal yas" ilan etmişti.



Uçağın karakutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve incelenmesi için Fransa'ya gönderilmişti.