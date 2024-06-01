Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşacak

ABD Kongresi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, yaptıkları yazılı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Washington'a davet ettiklerini belirtti.

Kongre liderleri resmi davetlerinde ABD ile İsrail arasındaki dayanışmaya vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ne zaman konuşacağı henüz net değil ancak yakın zamanda Washington'a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın bu oturuma sıcak bakmadığı biliniyor.

Schumer, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini ve savaş kabinesiyle birlikte istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.