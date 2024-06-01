Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ortak oturumuna katılacak. Netanyahu'nun yakın zamanda Washington'a ziyaret gerçekleştirmesi ve ABD Kongresi'nde konuşma yapması bekleniyor.

Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşacak

Kongresi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, yaptıkları yazılı açıklamada Başbakanı Netanyahu'yu Washington'a davet ettiklerini belirtti.

Kongre liderleri resmi davetlerinde ABD ile İsrail arasındaki dayanışmaya vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ne zaman konuşacağı henüz net değil ancak yakın zamanda Washington'a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın bu oturuma sıcak bakmadığı biliniyor.

Schumer, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini ve savaş kabinesiyle birlikte istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.

DÜNYA HABERLERİ

FETÖ elebaşının kaldığı çiftlikten başka bir yere götürüldüğü iddiası

FETÖ elebaşının kaldığı çiftlikten başka bir yere götürüldüğü iddiası

Biden'dan hakkındaki jüri kararını hileli bulan Trump'a tepki

Biden'dan hakkındaki jüri kararını hileli bulan Trump'a tepki

Guterres'ten Biden'ın duyurduğu Gazze ateşkes taslağıyla ilgili açıklama

Guterres'ten Biden'ın duyurduğu Gazze ateşkes taslağıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif

ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif

3 aşamalı ateşkes planı | Hamas: Son teklife olumlu bakıyoruz

3 aşamalı ateşkes planı | Hamas: Son teklife olumlu bakıyoruz

Hindistan'da aşırı sıcaklar etkili oluyor: 40 kişi öldü

Hindistan'da aşırı sıcaklar etkili oluyor: 40 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...