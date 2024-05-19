Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Kudüs’te bulunan Başbakanlık Ofisi'nde Binyamin Netanyahu'nun Jake Sullivan ile görüştüğü bildirildi.



Haberde, görüşmenin içeriğine dair ayrıntılara yer verilmedi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu.



Bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giderek, "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşen Sullivan, ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelmek üzere İsrail'e gitmişti.