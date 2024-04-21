Netanyahu: Hamas'a yakında acı verici darbeler indireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önümüzdeki günlerde Hamas'ın üzerindeki askeri baskının artırılacağını söyledi.

AFP haber ajansının aktardığına göre Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki şimdiye kadar rehinelerimizin serbest bırakılması için yapılan tüm teklifler Hamas tarafından reddedildi. Bu nedenle Amerikan Dışişleri Bakanı haklı olarak Hamas'ın kendisine yapılan tüm teklifleri reddettiğini söyledi" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a göre rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasını engelleyen tek şeyin Hamas olduğunu öne süren Netanyahu, "Hamas, aşırı pozisyonlarından geri adım atmak yerine içimizdeki bölünmüşlükten besleniyor, İsrail hükümetine yönelik baskılardan cesaret alıyor" dedi.

Netanyahu şunları ekledi: "Sonuç olarak, rehinelerimizin serbest bırakılması için koşullarını daha da sıkılaştırıyor. Kalbini ağırlaştırıyor ve insanlarımızı serbest bırakmayı reddediyor. Bu nedenle, ona daha fazla ve acı verici darbeler indireceğiz. Ve bu yakında olacak."