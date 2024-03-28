Netanyahu: Heyet göndermeme kararım Hamas’a mesajdı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylama sonrası İsrail heyetinin Washington ziyaretini iptal etmişti.

Bu kararı neden aldığına ilişkin konuşan Netanyahu, “ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde aldığı kararın çok ama çok kötü bir hamle olduğunu düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Bu kararın en kötü yanının Hamas'ı sert bir tutum takınmaya ve uluslararası baskının İsrail'in rehineleri serbest bırakmasını ve Hamas'ı yok etmesini engelleyeceğine inanmaya teşvik etmesi olduğunu söyeldi.

Bu kararın ardından heyeti Washington'a göndermeme kararının Hamas'a bir mesaj olduğunu belirten İsrail Başbakanı "Bu baskıya güvenmeyin, işe yaramayacak. Umarım mesajı almışlardır” ifadelerini kullandı.