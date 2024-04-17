Netanyahu Alman ve İngiliz bakanlarla görüştü: İsrail ne gerekiyorsa yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Netanyahu, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarına destekleri için teşekkür etti ancak İsrail'in kendi güvenliği konusunda "kendi kararlarını vereceğini" söyledi.

İran saldırısına işaret eden Netanyahu, "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum; kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail Devleti kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacak" diye konuştu.



Ayrıca Gazze Şeridi'nde bir süredir beklenen felaket düzeyinde kıtlık iddialarını reddeden Netanyahu, şeride yeteri kadar yardım ulaştırıldığını öne sürdü.



Alman Bakan Baerbock ise görüşmede, Ortadoğu'nun "sonucu tamamen öngörülemez bir duruma" sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğini açıkça ifade ettiğini belirtti.



Baerbock, İran yaptırımlarının görüşüleceğini söylediği G7 toplantısı için "Şimdi herkes sağduyulu ve sorumlu davranmalı" dedi.