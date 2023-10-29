Netanyahu önce suçladı sonra özür diledi

İsrail Başbakanı, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı ve bir süre sonra sildiği sözleri için “Hata yaptım.” ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:



“Basın toplantısından sonra söylediğim şeylerin söylenmemesi gerekirdi ve bunun için özür diliyorum. Güvenlik güçlerinin tüm başkanlarına tam destek veriyorum.



Genelkurmay Başkanı'nı ve cephede bulunan, ülke için savaşan İsrail ordu komutanlarını ve askerlerini destekliyorum. Birlikte kazanacağız.”



NETANYAHU’NUN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI



Netanyahu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyetini İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemişti.



Başbakan Netanyahu, "7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, aksine hiçbir uyarı gelmediğini" ifade etmişti.



Netanyahu, "bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını" belirtmişti.



İsrail Başbakanı, yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmişti.



Netanyahu’nun açıklamalarına İsrailli siyasilerden yoğun tepki gelirken “Kırmızı çizgiyi aştı.” yorumları yapılmıştı.