Netanyahu: Refah operasyonu haftalarca sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun sınır kenti Refah'a yönelik saldırıları hakkında, "Refah'ta bazılarının öngördüğü insani felaket yaşanmadı ve yaşanmayacak" diye konuştu. Netanyahu ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas'ın ortadan kaldırılmasının Filistin'de alternatif bir yönetimin ortaya çıkması için gerekli olduğunu savundu. Netanyahu, Refah operasyonunun sorumlu ve adım adım ilerleyen bir eylem olduğunu belirterek haftalarca süreceğini aktardı.

Netanyahu: Refah operasyonu haftalarca sürecek

Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

'nin güneyindeki Refah'tan yaklaşık 500 bin kişinin tahliye edildiğini belirterek uluslararası toplumun uyardığı insani felaketin gerçekleşmediğinde ısrar etti.

"REFAH'TA İNSANİ FELAKET YAŞANMADI, YAŞANMAYACAK"

Netanyahu Batı'dan gelen eleştirilere karşı çıkarak operasyonla ilgili, "Sorumlu çabalarımız meyvelerini veriyor. Şu ana kadar Refah'ta yarım milyona yakın insan çatışma bölgelerinden tahliye edildi. Refah'ta bazılarının öngördüğü insani felaket yaşanmadı ve yaşanmayacak" diye konuştu.

Netanyahu açıklamasında, "Hamas'ın ortadan kaldırılması diğer Filistinlilerin tehdit hissetmeden Gazze'yi yönetebilmeleri için gerekli" ifadelerini kullandı.

TAM KAPSAMLI REFAH İŞGALİ

Başbakan Netanyahu CNBC röportajında, Refah'ta tam kapsamlı bir işgal gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorulduğunda "Refah operasyonunun sorumlu ve adım adım ilerleyen bir eylem olduğunu" söyledi.

Netanyahu açıklamasında, Refah operasyonunun haftalarca süreceğini ifade etti.

ABD'nin askeri yardımının durdurulmamasını umduğunu ifade eden Netanyahu, ABD ile bomba sevkiyatı konusunda yaşanan anlaşmazlığı çözmeyi umduğunu ifade etti.

"MISIR SINIRINI GAZZELİLERE AÇMIYOR"

İsrail hükümet sözcüsü David Mencer ise bir basın brifinginde İsrail'in Refah'ta kalan dört Hamas taburu ile savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Mencer, İsrail'in Gazze ile aynı sınırı paylaşan Mısır'dan yedi aydır süren İsrail-Gazze savaşından kaçmak isteyen Gazzeli sivillere sınırı açmasını istediğini ancak bu talebin reddedildiğini de sözlerine ekledi.

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