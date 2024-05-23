Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı: Şaşırtıcı planlarımız var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'a karşı saldırıların devam ettiği Lübnan sınır hattında ordunun sürekli hareket halinde olduğunu belirtti. Netanyahu, "Detaylı, önemli, hatta şaşırtıcı planlarımız var." dedi.

Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı: Şaşırtıcı planlarımız var

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Ordusu Kuzey Komutanlığı karargahını ziyaret ederek ordunun Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin brifing aldı.

Hizbullah'a yönelik saldırıların devam ettiğini kaydeden Netanyahu, "Kuzey cephesinde sürekli faaliyet halindeyiz. Detaylı, önemli, hatta şaşırtıcı planlarımız var." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, söz konusu planlara ilişkin detay vermeyeceğini aktardı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 311'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...