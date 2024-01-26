Netanyahu'dan Katar'ı kızdıran ses kaydı

Gazze Savaşı'nda arabulucuk rolü üstlenen Katar ile İsrail'in arası açıldı.
İki başkent arasındaki gerginliğin sebebi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ait olduğu düşünülen ses kaydı.
Yayınlanan ses kaydında Netanyahu, Katar'ın arabuluculuğunun "sorunlu" olduğunu söylüdiği iddia ediliyor.
İddia edilen ses kaydı Netanyahu'nun bu hafta İsrailli rehinelerin aileleriyle buluşmasında kaydedildi.
İsrail Başbakanı, ailelere, "Benim Katar'a teşekkür ettiğimi duymadınız çünkü benim için Katar'ın BM'den ya da Kızılhaç'tan farkı yok" dediği duyuluyor. "Ancak şu an rehineleri geri getirecek herhangi bir aktörü kullanmaya hazırım" diye ekliyor.
Netanyahu, ailelere, Hamas'ı finanse ettiği için Katar'ın Hamas üzerinde baskı kurabilme imkanı olduğunu söylüyor.
İsrail Başbakanı, kayıtta, Katar ile üs anlaşmasını yenilediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne çok kızgın olduğunu söylüyor.
Katar'daki Ubeyde Üssü, Pentagon'un Ortadoğu'daki karargahı olan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyor.
7 GÜNLÜK ATEŞKESİN ARABULUCULARINDAN BİRİYDİ
Katar, Kasım'da 105 rehinenin serbest bırakıldığı 7 günlük ateşkesin, ABD ve Mısır'la birlikte arabulucusuydu.
Hamas'ın siyasi kanadına ev sahipliği yapan Körfez ülkesi, Kasım'dan bu yana yeni bir ateşkes için çabalıyor.
Ateşkes görüşmeleri sürerken ses kaydı, Katar yönetiminde ciddi rahatsızlık yarattı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid Ensari, dehşete kapıldıklarını söyledi.
Bu sözlerin doğrulanması halinde arabaluculuk çabalarına yıkıcı etkisi olacağını belirtti.
"Sorumsuzca ama sürpriz değil, Netanyahu'nun insan hayatı yerine siyasi kariyerini öncelediğini gösteriyor" dedi.
Katar'ın tepkisinin ardından İsrail hükümetinden de başka açıklamalar geldi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotriç Katar'ın terörü finanse ettiğini iddia etti.
"Kesin olan tek şey Katar savaş sonrası Gazze'nin parçası olmayacak" dedi.
İsrail'de bir hacker grubu da Katar Emiri Tamim bin Hamad esSani hakkında bir video yayınlayacaklarını duyurdu. Hacker grubu, Netanyahu'nu konuşmasını Katar'ın sızdırdığını iddia ediyor.