Netanyahu'dan Katar'ı kızdıran ses kaydı

Gazze Savaşı'nda arabulucuk rolü üstlenen Katar ile İsrail'in arası açıldı.

İki başkent arasındaki gerginliğin sebebi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ait olduğu düşünülen ses kaydı.

Yayınlanan ses kaydında Netanyahu, Katar'ın arabuluculuğunun "sorunlu" olduğunu söylüdiği iddia ediliyor.



İddia edilen ses kaydı Netanyahu'nun bu hafta İsrailli rehinelerin aileleriyle buluşmasında kaydedildi.

İsrail Başbakanı, ailelere, "Benim Katar'a teşekkür ettiğimi duymadınız çünkü benim için Katar'ın BM'den ya da Kızılhaç'tan farkı yok" dediği duyuluyor. "Ancak şu an rehineleri geri getirecek herhangi bir aktörü kullanmaya hazırım" diye ekliyor.



Netanyahu, ailelere, Hamas'ı finanse ettiği için Katar'ın Hamas üzerinde baskı kurabilme imkanı olduğunu söylüyor.

İsrail Başbakanı, kayıtta, Katar ile üs anlaşmasını yenilediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne çok kızgın olduğunu söylüyor.

Katar'daki Ubeyde Üssü, Pentagon'un Ortadoğu'daki karargahı olan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyor.