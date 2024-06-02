Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesi | ABD'li Senatör'den tepki

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edilmesine "ülke için üzücü bir gün" diyerek tepki gösterdi.

Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesi | ABD'li Senatör'den tepki

'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sanders paylaşımında, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun her iki partinin liderleri tarafından ABD Kongresi'nin ortak toplantısına konuşma yapmak üzere davet edilmesi ülkemiz için çok üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayan Sanders, onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtti.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, 31 Mayıs’ta İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet ettiklerini duyurmuştu.

Davet mektubunun, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderildiği kaydedilmişti.

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