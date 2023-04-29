Netflix ve Mısır arasındaki ''Kleopatra'' kavgası

Kleopatra, babasından 18 yaşında miras aldığı iktidarı 39 yaşına kadar sürdürdü. Sonrasında Mısır, Roma İmparatorluğu hakimiyetine girdi.



Kleopatra’nın annesinin kimliği bilinmiyor ve tarihçiler Mısırlı veya Afrika’nın başka yerlerinden olabileceği konusunda görüşler dile getiriyor. Amerikalı ünlü aktris Jada Pinkett Smith, yapımcı olduğu drama belgeselin seslendirmesini de yapıyor.



Smith, Kleopatra tercihi ile ilgili olarak "Siyah kraliçelerin hikayelerini görme ya da duyma şansımız her zaman olmuyor. Bu da benim, kızım ve topluluğumuz için çok önemliydi çünkü bu örnek hikayelerden çok fazla var." diyor.



Ancak yapımın fragmanının yayınlanması sonrası Mısır’dan tepkiler yükseldi.



"BU TAMAMEN YALAN"



Mısır’da ünlü bir tarihçi olan ve ülkede bakanlık da yapmış olan Zahi Hawass, “Bu tamamen yalan, Kleopatra Yunan kökenliydi, bu da açık tenli olduğu anlamına geliyor.” diyor.



Al Masry Al Youm gazetesine konuşan Mısır bilimci, antik medeniyetin yalnızca 25. hanedanındaki Kuş kralları arasında siyah hükümdarların olduğunu savundu.



Pazar günü Mısırlı bir avukat, savcılığa başvurdu ve Netflix yayınlarının ülkede yasaklanmasını talep etti. Aynı avukat, yapımın, Mısır’ın basın yasalarını ihlal ettiğini de savundu.