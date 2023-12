New York Times 2023'ün en iyi 10 kitabını seçti

The New York Times, 5'i kurgu, 5'i de kurgu dışı olmak üzere yılın en iyi 10 kitabını seçti.



Listenin ilk sırasında Paul Murray imzalı ''The Bee Sting'' yer alıyor. Kitap krizlerle boğuşan İrlandalı bir ailenin trajikomik hikayesini anlatıyor.



2018'de Ulusal Kitap Vakfı tarafından "35'in Altında 5 Yazar" arasında gösterilen Adjei-Brenyah, ilk romanı ''Chain-Gang All-Stars'' ile listenin ikinci sırasında.



Fransız kadın yazar Maylis de Kerangal, askerlerle dolu Sibirya trenindeki Alyoşa adlı Rus askerinin izini sürdüğü kitabı ''Eastbound'' ile listenin üçüncü sırasında.



Listenin devamını ise şöyle,

4. The Fraud, Zadie Smith

5. North Woods, Daniel Mason

6. The Best Minds, Jonathan Rosen

7. Bottoms Up and the Devil Laughs, Kerry Howley

8. Fire Weather, John Vaillant

9. Master Slave Husband Wife, Ilyon Woo

10. Some People Need Killing, Patricia Evangelista

