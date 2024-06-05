New York'lu bir çift gölde içinde 100 bin dolar olan kasa buldu

ABD'nin New York eyaletinde mıknatısla nehirde ilginç objeler arayan çift hazine buldu. Buldukları metal kasanın yüz dolarlık banknotlarla dolu olduğunu gören çift sosyal medyada gündem oldu.

New York'lu bir çift gölde içinde 100 bin dolar olan kasa buldu

Amerikalı bir çift , 'ta bir gölde mıknatıs avcılığı yaparken içinde binlerce dolar nakit bulunan bir kasa buldular.

Çift, oltalarının ucuna taktıkları güçlü bir mıknatısla içinde binlerce dolar bulunan bir kasaya rastladı.

Şanslı çift metal kutuyu başarıyla açtı ve içinde 100 dolarlık banknotlar buldu. 

Çamurlu su sebebiyle hasar görmüş olmalarına karşın hala geçerli olduğu belirtilen banknotların toplam değerinin 100 bin dolar yani yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi. 

Polis paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söyledi ve paranın çifte kalmasına izin verdi. 

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