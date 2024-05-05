New York’ta 3 sinagog ve bir müzeye bomba ihbarı

ABD’nin New York kentinde polis, dün 3 sinagog ve bir müzeye bomba ihbarı yapıldığını ancak ihbarların asılsız çıktığını aktardı.

New York’ta 3 sinagog ve bir müzeye bomba ihbarı

’nin en kalabalık şehri kentinde bomba paniği yaşandı. New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada Brooklyn Heights'te 1, Manhattan’da ise 2 sinagog ile Brooklyn Müzesi’ne mail yoluyla bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

İhbarın ardından polis, Brooklyn Heights'teki sinagogda yaklaşık 250 kişiyi tahliye ederken, gerçekleştirilen incelemeler sonucu 4 yapıda da herhangi bir patlayıcı tespit edilmediği aktarıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, eyalet yetkililerinin durumu aktif olarak izlediğini aktararak, “Tehditlerin gerçek olmadığı tespit edilmiştir. Korku tohumları eken kişilere müsamaha göstermeyeceğiz. Sorumlular cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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