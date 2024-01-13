New York'ta sinagogun bitişiğindeki bina kaçak tünel nedeniyle tahliye edildi

TÜNELİ KAPATIRKEN ARBEDE YAŞANMIŞTI



New York'daki sinagoga yapılan polis baskınında binanın altında yasa dışı geçitler olduğu tespit edilmişti.



Sinagog yönetiminin tüneli kapatmak için çimento kamyonu getirdiğini gören öğrenciler beton harcını döktürmemek için işçilerin tünele girmesini engellemişti.



Mekanı "kutsal alan" olarak gören ve bu alanı genişletmek için mahzen kazdıklarını öne süren grup, yönetimi protesto ederek ahşap kaplamaları sökmüş ve polise teslim olmamak için uzun süre direnmişti.



Sosyal medya hesaplarında tünellerin Covid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer almıştı.



Medyaya yansıyan görüntülerde kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.



Gözaltına alınan öğrenciler Brooklyn Ceza Mahkemesindeki duruşmada suçlarını kabul etmezken kefaletsiz serbest bırakılmalarına hükmedildi.

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