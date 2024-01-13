New York'ta sinagogun bitişiğindeki bina kaçak tünel nedeniyle tahliye edildi

New York Belediyesi yetkilileri, bina temelinin zarar gördüğü gerekçesiyle kaçak tünel kazılan sinagogun yanındaki bina sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirildi.
Brooklyn'in Crown Heights isimli Yahudi mahallesinde bulunan "Chabad Lubavitch" adlı Yahudi kuruluşa ait sinagogun bitişiğindeki binanın kapısına belediyenin tahliye bildirisi asıldı.
New York Polis Teşkilatına bağlı ekipler sinagog ve çevresinde nöbet tutarak boşaltma kararı alınan binaya girmek isteyenlere izin vermedi.
İşçiler tahliye edilen yan binada açılan tünelleri doldurmak ve zemin kattaki tahribatı tamir etmek için çalıştı.
Ayrıca yetkililer tüneli kazanların geçit kapısı olarak kullandıkları tahliye edilen binanın yanındaki mazgalın kesik parmaklıklarını kaynakla kapattı.
Polisin soruşturması sürerken Yahudi ibadethanesinin altında gizlice kazılan tünellerin neden yapıldığıyla ilgili sorular halen cevaplanmadı.
TÜNELİ KAPATIRKEN ARBEDE YAŞANMIŞTI
New York'daki sinagoga yapılan polis baskınında binanın altında yasa dışı geçitler olduğu tespit edilmişti.
Sinagog yönetiminin tüneli kapatmak için çimento kamyonu getirdiğini gören öğrenciler beton harcını döktürmemek için işçilerin tünele girmesini engellemişti.
Mekanı "kutsal alan" olarak gören ve bu alanı genişletmek için mahzen kazdıklarını öne süren grup, yönetimi protesto ederek ahşap kaplamaları sökmüş ve polise teslim olmamak için uzun süre direnmişti.
Sosyal medya hesaplarında tünellerin Covid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer almıştı.
Medyaya yansıyan görüntülerde kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.
Gözaltına alınan öğrenciler Brooklyn Ceza Mahkemesindeki duruşmada suçlarını kabul etmezken kefaletsiz serbest bırakılmalarına hükmedildi.
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