Neymar'dan Bolsonaro'ya destek: Dünya Kupası'ndaki ilk gölümü ona armağan edeceğim

Futbolun en büyük yıldızlarından Neymar, Brezilya'daki başkanlık seçimlerinde aktif rol oynuyor. İkinci tura giden seçimlerde mevcut başkanı destekleyen Brezilyalı, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Bolsonaro'ya armağan edeceğini söyledi.

Neymar'dan Bolsonaro'ya destek: Dünya Kupası'ndaki ilk gölümü ona armağan edeceğim

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'da seçimler: Bolsonaro ve Lula kozlarını paylaştı

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız , ülkesindeki başkanlık seçiminde Jair Bolsonaro'ya desteğini artırıyor.

Seçimlerin ilk turunda hayranlarına mevcut başkana oy vermeleri için çağrı yapan ünlü futbolcu, ikinci tur öncesinde Bolsonaro'nun kampanya yayınına konuk oldu.

Neymar, gelecek ay başlayacak Kupası'ndaki ilk golünü Bolsonaro'ya armağan edeceğini açıkladı.

LALA'DAN TEPKİ

Brezilyalı yıldızın seçimlerden önceki tavrı, Bolsonaro ile başkanlık için yarışan Lula'dan tepki gördü.

Seçimin ilk turunda mevcut başkanı az bir farkla geride bırakan Lula, Neymar'ın vergi affı vaadiyle seçim kampanyasında etkin rol aldığını iddia ediyor.

Brezilya'daki başkanlık seçimlerinin ikinci turu, 30 Ekim Pazar günü yapılacak.

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