Neymar'dan Bolsonaro'ya destek: Dünya Kupası'ndaki ilk gölümü ona armağan edeceğim

İlişkili Haberler Brezilya'da seçimler: Bolsonaro ve Lula kozlarını paylaştı

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız Neymar, ülkesindeki başkanlık seçiminde Jair Bolsonaro'ya desteğini artırıyor.



Seçimlerin ilk turunda hayranlarına mevcut başkana oy vermeleri için çağrı yapan ünlü futbolcu, ikinci tur öncesinde Bolsonaro'nun kampanya yayınına konuk oldu.



Neymar, gelecek ay başlayacak Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Bolsonaro'ya armağan edeceğini açıkladı.



LALA'DAN TEPKİ

Brezilyalı yıldızın seçimlerden önceki tavrı, Bolsonaro ile başkanlık için yarışan Lula'dan tepki gördü.



Seçimin ilk turunda mevcut başkanı az bir farkla geride bırakan Lula, Neymar'ın vergi affı vaadiyle seçim kampanyasında etkin rol aldığını iddia ediyor.



Brezilya'daki başkanlık seçimlerinin ikinci turu, 30 Ekim Pazar günü yapılacak.

