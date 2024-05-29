Nijerya'da 122 kaçak petrol rafinerisi tespit edildi

NNPCL Grup İcra Direktörü Mele Kyari, yaptığı açıklamada, petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle ülkenin ham petrol üretiminin düşmeye devam ettiğini belirtti.



Kyari, NNPCL ile Nijerya ordusunun son bir haftada ülkenin petrol bölgesi Niger Delta'da operasyonlar yürüttüğünü kaydetti.



Operasyonlarda 122 kaçak rafinerinin tespit edildiğini dile getiren Kyari, 65 yasa dışı boru hattı bağlantısının belirlenerek imha edildiğini aktardı.



Mele Kyari, operasyonlarda, aralarında tankerlerin de bulunduğu 20 aracın ve önemli miktarda çalıntı petrolün ele geçirildiğini ifade etti.



Nijerya'da artan petrol hırsızlığı, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.



Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle geçen yıl 3 milyar dolardan fazla zarar olduğunu açıklamıştı.



37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ



Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.



Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olup petrol ihracatı bakımından 6'ncı sırada yer alıyor.



Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

