Nijerya'da 313 Boko Haram şüphelisi serbest bırakılacak

Nijerya ordusu, mahkemenin bu kişilerin herhangi bir suç işlediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığına karar vermesinin ardından, Boko Haram üyesi olduğundan şüphelenilen 300'den fazla kişiyi serbest bırakacağını söyledi.



Ordu sözcüsü Tümgeneral Edward Buba'ya göre, Boko Haram üyesi olduklarından şüphelenilen 313 kişi, isyanın merkezi olan kuzeydoğu Borno eyaletindeki mahkemenin vereceği kararın ardından serbest bırakılacak.



Başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında Buba, "Mahkeme, soruşturmaların sonuçlanmasının ardından delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılmalarına karar verdi" dedi.



Davaların Federal Adalet Bakanlığı'nın bir parçası olan Savcılık Departmanı tarafından kovuşturulduğunu ve kişilerin Borno Eyalet Hükümeti'ne teslim edileceğini de sözlerine ekledi.

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Boko Haram, 2009 yılında hükümeti devirmek ve bir İslam devleti kurmak amacıyla isyan başlattı.



İsyan on binlerce kişiyi öldürdü ve 2 milyondan fazla insanı evlerinden kaçmak zorunda bırakarak dünyanın en kötü insani krizlerinden birini doğurdu.



Boko Haram, 2014 yılında Chibok kasabasından 270'den fazla kız öğrenciyi kaçırarak dünya çapında manşetlere çıktı ve kızların geri dönüşü için #BringBackOurGirls (Kızlarımızı Geri Getir) adlı küresel bir çağrıyı tetikledi.



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