Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi üretime başladı

Afrika'nın en zengin iş adamlardan Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari şehri Lagos'ta yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi üretime başladı.



Rafineri, Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi olarak biliniyor. Rafineride, günde 350 bin varil petrol üretilmesi öngörülüyor.



AFRİKA'NIN EN BÜYÜK PETROL RAFİNERİSİ



Dangote, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.



Rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayabilecek.



Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.