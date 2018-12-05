Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölge Koordinatörü Ejike Martins-Udeinya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken binanın Port Harcourt bölgesinde olduğunu belirtti.
Enkaz altındaki 17 kişinin cesedini ulaşıldığını, 31 kişinin de kurtarıldığını kaydeden Martins-Udeinya, ekiplerin, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Bu arada, polis, binada standartlara uygun malzeme kullanmadıkları tespit edilen müteahhitleri gözaltına aldı.
Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
Anadolu AjansıDünya
Nijerya'nın güneyinde 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölge Koordinatörü Ejike Martins-Udeinya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken binanın Port Harcourt bölgesinde olduğunu belirtti.