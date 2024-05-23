Nijerya'da bir haftada 12 Lassa ateşi vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir haftada 12 Lassa ateşi vakası tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 28 eyaletinin 124 bölgesine yayıldığı anlatıldı.

Nijerya'da bir haftada 12 Lassa ateşi vakası tespit edildi

Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, bir haftada 12 kişide Lassa ateşi görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 28 eyaletinin 124 bölgesine yayıldığı anlatıldı.

Ülkede ocak ayından bu yana Lassa ateşi vakasının 1001'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 179 kişinin salgından yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

İLK OLARAK 1969 RASTLANDI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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