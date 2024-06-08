Nijerya'da bir yılda 9 bin 303 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ülkede terörle mücadelede önemli başarılar kaydedildiğini belirtti.



Buba, bir yılda 9 bin 303 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



Ordu tarafından bir yılda 4 bin 641 rehinenin kurtarıldığını aktaran Buba, 9 bin 562 Boko Haram üyesinin de teslim olduğunu ifade etti.



Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'la mücadele ediyor.