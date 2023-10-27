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Nijerya'da hava operasyonlarında 100'den fazla terörist öldürüldü

Nijerya'nın Zamfara ve Niger eyaletlerinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonlarında 100'den fazla teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya'da hava operasyonlarında 100'den fazla terörist öldürüldü

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada Zamfara ve Niger eyaletlerinde ISWAP'a karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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