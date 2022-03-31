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Nijerya'da Lassa ateşi salgını: Can kaybı 123'e yükseldi

Nijerya'da sene başından bu yana 659 Lassa ateşi vakası tespit edilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 123'e çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 04:28

Nijerya'da Lassa ateşi salgını: Can kaybı 123'e yükseldi

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Corona virüsten sonra şimdi de Nijerya’da Lassa ateşi salgını!

Corona virüsten sonra şimdi de Nijerya’da Lassa ateşi salgını!

Batı Afrika ülkelerinden 'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, 3 Ocak'tan bu yana ülkenin 23 eyaletinde 659 kişide Lassa vakasının tespit edildiğini belirtti.

Adetifa, bu süre zarfında 123 kişinin salgından yaşamını yitirdiğini, 395 kişinin de tedavi altına alındığını söyledi.

Nijerya hükümeti, salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

İLK OLARAK 1969'DA RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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